«Матч ТВ» показывает чемпионскую игру «Зенита». Матч с «Ахматом» прошел ровно год назад

«Матч ТВ» сегодня показывает повтор игры «Зенита» с «Ахматом», состоявшейся в Грозном ровно год назад.

4 мая 2019-го петербургская команда добилась гостевой ничьей со счетом 1:1. Чуть позже в тот же день случилось поражение «Локомотива» от «Арсенала» (0:2), и «Зенит» обеспечил себе титул чемпиона Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19.

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