«Матч ТВ» показывает чемпионскую игру «Зенита». Матч с «Ахматом» прошел ровно год назад

«Матч ТВ» сегодня показывает повтор игры «Зенита» с «Ахматом», состоявшейся в Грозном ровно год назад.
4 мая 2019-го петербургская команда добилась гостевой ничьей со счетом 1:1. Чуть позже в тот же день случилось поражение «Локомотива» от «Арсенала» (0:2), и «Зенит» обеспечил себе титул чемпиона Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19.
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- Дата проведения
- 4 мая, 16.30, «Ахмат-Арена»
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Ахмат –
Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Нижич, Мохаммади, Иванов, Швец, Исмаэл, Раванелли (Роши, 62), Мбенг (Балай, 80).
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Зенит –
Лунев, Смольников (Анюков, 36), Жирков, Иванович, Ракицкий, Нобоа (Эрнани, 56), Оздоев (Заболотный, 78), Шатов, Барриос, Азмун, Дриусси.
- Предупреждение:
- Уциев (74).
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