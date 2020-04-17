«Матч ТВ» показывает чемпионскую игру «Зенита». Матч с «Ахматом» прошел ровно год назад

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«Матч ТВ» сегодня показывает повтор игры «Зенита» с «Ахматом», состоявшейся в Грозном ровно год назад.

4 мая 2019-го петербургская команда добилась гостевой ничьей со счетом 1:1. Чуть позже в тот же день случилось поражение «Локомотива» от «Арсенала» (0:2), и «Зенит» обеспечил себе титул чемпиона Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19.

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Ахмат – Зенит 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
4 мая, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 55 Исмаэл, 1:1 – 87 Дриусси.
АхматГородов, Уциев, Плиев, Семенов, Нижич, Мохаммади, Иванов, Швец, Исмаэл, Раванелли (Роши, 62), Мбенг (Балай, 80).
ЗенитЛунев, Смольников (Анюков, 36), Жирков, Иванович, Ракицкий, Нобоа (Эрнани, 56), Оздоев (Заболотный, 78), Шатов, Барриос, Азмун, Дриусси.
Предупреждение:
Уциев (74).

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