Уткин о Шалимове: «Тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой полмиллиона долларов называет дармоедом кого-то еще. Не себя»

Журналист Василий Уткин прокомментировал высказывания главного тренера Игоря Шалимова о пандемии коронавируса.

«Игорь Шалимов назвал дармоедами. На самом деле даже неважно, кого, достаточно того, что не себя.

Тренер команды с последнего места в чемпионате. С последнего. И он называет дармоедом кого-то еще. Не себя.

Тренер аутсайдера чемпионата России с зарплатой порядка полумиллиона долларов в год. Натренировал на последнее место за пол-лимона грина (плюс-минус), и дармоед кто-то другой. На чистом последнем месте. Единолично.

Это успех. Успех , определенно дающий право называть дармоедами окружающих», – написал Уткин в телеграм-канале.

Игорь Шалимов: «Все, кто сегодня ноют, живут лучше бомжей. Ради чего вам помогать?»