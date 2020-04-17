Неймар готов отказаться от 50% зарплаты ради перехода в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону».

Как сообщается на первой полосе сегодняшнего выпуска Mundo Deportivo, Неймар с целью форсировать трансфер в «Барселону» отказался продлевать контракт с «ПСЖ» на улучшенных условиях – с вознаграждением в размере 100 млн евро.

При этом отмечается, что 28-летний бразилец готов отказаться от 50% зарплаты ради перехода в каталонский клуб.

Учитывая, что Неймар не намерен продлевать соглашение с французским клубом, «ПСЖ» может снизить требуемую за него сумму.

Срок действующего контракта форварда с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» начнет активно работать над трансфером Неймара, если он откажется продлевать контракт с французским клубом.

В этом сезоне Неймар провел за 15 матчей в Лиге 1, забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач. Его полную статистику можно найти по ссылке.

Фото: первая полоса выпуска Mundo Deportivo за 4 мая