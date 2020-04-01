Альваро Рекоба: «Месси – лучший в истории. Марадона был невероятным, но игра Лионеля – это явление»

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Бывший нападающий «Интера» Альваро Рекоба высоко отозвался о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

– Месси – сильнейший футболист своего времени?

– Думаю, он самый лучший в истории. Когда я был ребенком, то видел, как играет Диего Марадона. Он был невероятным, но игра Месси – это явление.

Причем уже на очень длинной дистанции. Пока это не все понимают, но осознание придет, когда аргентинец завершит карьеру, – сказал Рекоба.

Хавьер Агирре: «Марадона много говорил на поле. Месси тихий и не кричит, даже если его ударили»

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