Альваро Рекоба: «Месси – лучший в истории. Марадона был невероятным, но игра Лионеля – это явление»

Бывший нападающий «Интера» высоко отозвался о форварде «Барселоны» .

– Месси – сильнейший футболист своего времени?

– Думаю, он самый лучший в истории. Когда я был ребенком, то видел, как играет . Он был невероятным, но игра Месси – это явление.

Причем уже на очень длинной дистанции. Пока это не все понимают, но осознание придет, когда аргентинец завершит карьеру, – сказал Рекоба.

Хавьер Агирре: «Марадона много говорил на поле. Месси тихий и не кричит, даже если его ударили»