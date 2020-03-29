Хавьер Агирре: «Марадона много говорил на поле. Месси тихий и не кричит, даже если его ударили»

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Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре, ранее выступавший за сборную Мексики, сравнил экс-форварда «Наполи» Диего Марадону с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Я четыре раза играл против Марадоны. Он экстраординарный футболист.

Между ним и Месси огромная разница. Марадона охотно разговаривал на поле: с рефери, с партнерами по команде. Месси не такой.

Лео – очень тихий, обычный парень, вы просто даете ему мяч...

Месси никогда не кричал ни на тренера, ни на рефери, ни когда его били. У Марадоны был иной характер.

Оба игрока невероятны. За такими приятно наблюдать, даже если они твои соперники», – сказал Агирре.

Агирре о Месси и Роналду: «Они разные, но единственный способ остановить обоих – не давать мяч»

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