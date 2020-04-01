Сергей Семак: «Для меня Марадона и Месси – игроки с другой планеты»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что считает аргентинцев Диего Марадону и Лионеля Месси лучшими футболистами в истории.
«Лично я видел только в записи Пеле. Из тех игроков, которых я видел уже в сознательном возрасте, конечно, это, думаю, Марадона, если говорить о том времени.
Есть еще очень хорошие футболисты: Криштиану Роналду, много других, Зидан. Они также являются большими игроками, звездами.
Но Марадона и Месси – для меня это игроки, немножко, с другой планеты», – изложил свои взгляды Семак в эфире инстаграма «Детского хосписа».