Сергей Семак: «Для меня Марадона и Месси – игроки с другой планеты»

Главный тренер «Зенита» признался, что считает аргентинцев и лучшими футболистами в истории.

«Лично я видел только в записи Пеле. Из тех игроков, которых я видел уже в сознательном возрасте, конечно, это, думаю, Марадона, если говорить о том времени.

Есть еще очень хорошие футболисты: Криштиану Роналду, много других, Зидан. Они также являются большими игроками, звездами.

Но Марадона и Месси – для меня это игроки, немножко, с другой планеты», – изложил свои взгляды Семак в эфире инстаграма «Детского хосписа».