Форвард «Уфы» Андрей Козлов высказался относительно интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, в котором тот раскритиковал действия властей во время пандемии коронавируса.

«Евгений Фролов – мой друг. Он молодец, что сказал то, что думает. Считаю, что он незаслуженно подвергается критике. Каждый человек имеет право высказать свою точку зрения, несмотря на то, кто он, футболист, чиновник...

Ну конечно, когда его высылают со страны, хм... Кажется, что это не очень выглядит, когда в демократической стране человеку закрывают рот. Я думаю, что это неправильно.

Каждый человек имеет право говорить то, что он думает. Я не вижу в этом никакой проблемы. А разделять его позицию или нет, это уже право каждого человека. У каждого есть свое мнение на этот счет. Вот и все», – заявил Козлов.

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Фролов – главный футбольный критик власти. До Путина он атаковал РПЦ, политиков Сахалина и Саранска