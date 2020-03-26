Гари Невилл: «Роналду хочет побить рекорд Пеле и стать величайшим игроком всех времен»

Бывший защитник высказался о форварде Криштиану Роналду, с которым ранее играл в составе манкунианцев.

«Его стремление стать лучшим в мире было запредельным. Он был одним из немногих футболистов из тех, с которыми я играл, который публично объявил, что для него важны индивидуальные награды.

Роналду просто хотел быть лучшим, и то, что он делал на протяжении многих лет, было совершенно исключительным. Его достижения удивительны, он тяжело работал для этого. У него есть навязчивая идея забивать голы и отдавать всего себя каждый день, будучи в лучшей форме, в которой он только может быть. Думаю, его профессионализм растет с каждым годом.

Считаю, что он планирует продолжить и побить рекорд Пеле [по забитым мячам]. Он хочет быть величайшим игроком всех времен, это его единственная цель. Принимая это во внимание, его команды будут выигрывать трофеи и добиваться успеха», – приводит слова Невилла Goal.com со ссылкой на Sky Sports.

Считается, что Пеле за клуб и сборную забил 1283 гола с учетом товарищеских матчей. На данный момент у Роналду 725 мячей за клуб и национальную команду.

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