Слуцкий о словах Фролова: «Не очень этично, потому что «Крылья» – дотационный клуб. Но иметь свою позицию можно»

Главный тренер прокомментировал резонансное интервью голкипера Евгения Фролова.

– Вратарь сделал критические заявления по поводу борьбы властей с коронавирусом, и клуб его оштрафовал. Насколько вы чувствуете, что к российскому футболу особенное политическое внимание? Те высказывания, которые делают футболисты, тренеры, почему-то имеют резонанс.

– Думаю, здесь все объяснимо. Во-первых, у нас весь спорт – и футбол, и хоккей – дотационный, и, чего уж греха таить, мы зависим от позиции властей, губернаторов, президентов республик. Поэтому естественно, что любая реакция крайне болезненна для клубов.

Во-вторых, когда человек выступает в несвойственном ему амплуа – и Фролов не стал нападающим, а просто высказал какую-то свою гражданскую позицию, – это всегда очень болезненно воспринимается.

Самым резонансным за все время, безусловно, было интервью Панарина, но там сложнее было, чтобы ему что-то прилетело, потому что он играет в НХЛ.

Вот и здесь все считают, что футболисты и спортсмены в целом не совсем имеют право, и всегда это очень бурно обсуждается.

– А вы как считаете? Все имеют на это право, или спортсмены должны как-то поскромнее высказываться?

– Здесь очень двоякая ситуация. «Крылья Советов», как и многие другие команды, – это дотационный клуб.

– Давайте напомним, что вы были тренером «Крыльев Советов» в свое время.

– Да, да. И сейчас я тренер «Рубина» – это тоже клуб, который спонсирует такая компания, как ТАИФ. Это государственная компания.

С одной стороны, это не очень этично, а с другой – независимо от того, где ты работаешь и кто тебе платит зарплату, ты можешь иметь свою гражданскую позицию.

– Неужели дело только в финансировании клубов? Вы ведь работали и в Великобритании, и в Нидерландах. Там тоже игроки стараются не высказываться о политике, или ситуация все-таки другая?

– На самом деле, там футболисты очень аполитичны, у них минимальное количество знаний не только о политике, но и любых других. Я задавал банальные вопросы про Россию, и никто не мог ничего внятного мне сказать.

Там люди в целом очень сильно зациклены на себе, в фокусе внимания – это свои собственные проблемы и своя семья. Так как политика никогда не являлась проблемной ситуацией, то они на эти темы и не высказывались, – сказал Слуцкий.

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