Клопп хочет встретиться с Вернером и убедить его перейти в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» намерен приобрести нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.
В услугах 24-летнего немца заинтересован лично тренер «красных» Юрген Клопп.
Клопп хочет встретиться с Вернером, чтобы убедить его перейти в «Ливерпуль», как делает всегда, если действительно заинтересован в игроке.
Однако из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса в мире, эта встреча пока не может состояться.
Вернер еще не принял решения о своем будущем. Интерес к нему также проявляет «Бавария».
В 25 матчах Бундеслиги в этом сезоне форвард забил 21 гол и отдал 7 передач.
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