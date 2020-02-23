Клопп хочет встретиться с Вернером и убедить его перейти в «Ливерпуль»

намерен приобрести нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

В услугах 24-летнего немца заинтересован лично тренер «красных» Юрген Клопп.

Клопп хочет встретиться с Вернером, чтобы убедить его перейти в «Ливерпуль», как делает всегда, если действительно заинтересован в игроке.

Однако из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса в мире, эта встреча пока не может состояться.

Вернер еще не принял решения о своем будущем. Интерес к нему также проявляет «Бавария».

В 25 матчах Бундеслиги в этом сезоне форвард забил 21 гол и отдал 7 передач.

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