Степашин о сделке ЦСКА с ВЭБ: «Большинство клубов просто не выживут без бюджетной поддержки»

Экс-премьер правительства РФ, член попечительского совета общества прокомментировал приобретение госкорпорацией ВЭБ 77,63% акций ЦСКА.

– ВЭБ купил контрольный пакет акций ЦСКА. Еще на один частный клуб стало меньше? Евгений Гинер утратил контроль над командой?

– Над командой он контроль не утратил, я это знаю не по слухам. А ВЭБ сегодня – один из главных акционеров ЦСКА с учетом стадиона, потому что стадион строился на кредиты Внешэкономбанка. Я, кстати, считаю, что правомочно.

А кроме того, мы же видим нынешние финансовые ситуации во всем мире. ФИФА и УЕФА этим сейчас тоже занимаются, готовятся пересмотреть свои правила финансовых фэйр-плей.

Ясно, что большинство клубов Европы, тем более в нашей стране, без бюджетной поддержки, хотя бы и небольшой, просто не выживут, – заявил Степашин.

ЦСКА стал государственным клубом из-за кредита по стадиону. Объясняем эту грустную историю