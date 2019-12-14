Степашин о сделке ЦСКА с ВЭБ: «Большинство клубов просто не выживут без бюджетной поддержки»

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Экс-премьер правительства РФ, член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал приобретение госкорпорацией ВЭБ 77,63% акций ЦСКА.

– ВЭБ купил контрольный пакет акций ЦСКА. Еще на один частный клуб стало меньше? Евгений Гинер утратил контроль над командой?

– Над командой он контроль не утратил, я это знаю не по слухам. А ВЭБ сегодня – один из главных акционеров ЦСКА с учетом стадиона, потому что стадион строился на кредиты Внешэкономбанка. Я, кстати, считаю, что правомочно.

А кроме того, мы же видим нынешние финансовые ситуации во всем мире. ФИФА и УЕФА этим сейчас тоже занимаются, готовятся пересмотреть свои правила финансовых фэйр-плей.

Ясно, что большинство клубов Европы, тем более в нашей стране, без бюджетной поддержки, хотя бы и небольшой, просто не выживут, – заявил Степашин.

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