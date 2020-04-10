Глава Ла Лиги: «У «Барселоны» нет возможностей купить Неймара и Лаутаро, это нереально»

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» не ведет работу над трансферами Неймара и Лаутаро Мартинеса.

«Неправда, что «Барселона» в настоящее время ведет переговоры по трансферам этих игроков.

Сейчас клуб в первую очередь сосредоточен на возобновлении сезона, а не на новых приобретениях.

В краткосрочном будущем нас ждут обмены футболистами, но трансферы сейчас не являются приоритетными задачами клубов.

Они хотят снизить убытки, связанные с приостановкой сезона, но на данный момент все по-прежнему заморожено.

Так что ни Неймар, ни Лаутаро сейчас не находятся в списке приоритетов «Барселоны». На данный момент у клуба нет возможностей оформить такие трансферы, сейчас это просто нереально», – сказал Тебас.

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