7 YouTube-шоу от Sports.ru: квизы, интервью, обзоры игр и подкасты

«Sports / Спортс»

Истории про футболистов, тренеров и знаковые события из мира спорта. В последнем видео разбираемся, как и почему сходит с ума боец UFC Тони Фергюсон.







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«Один дома»

Шоу на канале Жени Маркова, где он узнает у известных людей из мира спорта, как они проводят карантин: на даче, как Ольга Смородская, в однушке с женой и котом, как Герман El Classico или в компании тещи и тестя, как форвард сборной Николай Комличенко.

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«Квиз Who is»

Ураганная спортивная викторина от Sports.ru. Только топовые гости и не самые простые вопросы.

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«Киберспорт и игры»

Подробно рассказываем об игровой индустрии, вспоминаем старые ламповые игры и тестируем новые релизы.

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«Sports ON AIR»

Самые популярные в России подкасты про спорт. Если вам удобнее слушать подкасты на YouTube – этот канал специально для вас. Слушайте наши старые и новые шоу – например, подкаст про историю дела братьев Старостиных, основателей московского «Спартака».

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«Всему Головин»

Александр Головин берет жесткие интервью о спорте, политике и жизни в России.



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«Народ против»

Вадим Лукомский соревнуется в прогнозах на 5 футбольных матчей с обычными людьми разных профессий и социальных статусов. Есть выпуск, в котором Вадиму противостоят его злейшие враги – фанаты «Тоттенхэма».

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