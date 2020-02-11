Уткин о трансфере Сутормина: «Можно поднять вопрос, и если «Зенит» перестанет проходить по фэйр-плей, будет дисквалификация»

Журналист Василий Уткин высказался о переходе полузащитника Алексея Сутормина в .

– Почему «Спартак» в большинстве случае раскрывает суммы агентских, трансферов, а некоторые клубы, назовем так, скромничают? Пример – трансфер Сутормина за 50 тысяч рублей.

– Трансфер Сутормина – это вообще отдельная история, это просто позор. Это же еще почему-то до УЕФА не докатилось. Или докатилось, не знаю, но не возымело действия.

На самом деле же это означает, что пока продолжается контракт Сутормина, можно в любой момент поднять вопрос о том, что в этом трансфере заниженная цена. И если «Зенит» в этот момент перестанет проходить по фэйр-плей, то он будет дисквалифицирован. Эта опасность сохраняется на всем протяжении контракта Сутормина.

– Мы эту тему поднимали. Есть мнение, что опасности такой нет, поскольку является спонсором Лиги чемпионов и вкладывает достаточно большие деньги.

– Я даже не хочу об этом размышлять. Мне это тупо неинтересно. Эта конспирология может доходить до совершенно фантастических вещей.

Например, многие тренеры… Сейчас уже меньше, но когда раньше тренеры бросали курить, они переходили на чупа-чупсы. Привыкаешь, что-то во рту там телепается. И мне однажды предложили подумать: а что если человеку что-то подмешали в чупа-чупс? И в этот момент понимаешь… В принципе, конечно, это не исключено. Если очень заморочиться, то это, пожалуй, самый короткий путь. Но я, с другой стороны, начинаю думать, что если в будущем стану рассматривать подобные версии, то точно непропорционально быстро сойду с ума.

Поэтому на данную тему я лучше не буду думать. Спонсоры всегда есть. Это очень наивный уровень подозрений.

С той же точки зрения можно объяснять все мои действия тем, что сначала я работал на «Газпром-медиа», а потом меня так или иначе оттуда выгнали, и теперь я вымещаю на них свою злобу.

Возможно такое объяснение? Конечно, возможно. Я даже не хочу об этом говорить, потому что действительно выгнали, да. А все остальное, ребят, ну как я с этим могу спорить? Где утверждение здесь какое-то? – сказал Уткин в интервью на YouTube-канале «Мы к вам приедем».

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