Кокорин о том, платил ли «Зенит» зарплату в тюрьме: «Нет. Недополучил за год контракта, но не переживаю. Я небедный человек»

Нападающий , выступающий за «Сочи» на правах аренды, рассказал о финансовых отношениях с петербуржцами.

– Не люблю говорить о деньгах, но, увы, без понимания этого вопроса не сложится общая картина. Скажите, выплачивал ли вам зарплату «Зенит» с октября 2018 года, когда вы находились на полноценном контракте?

– Нет, не выплачивал. Но к этой теме в дальнейшем я возвращаться не планирую. Могу сказать, что со своей стороны ставлю точку в финансовых вопросах с «Зенитом».

– Вы прикидывали, сколько денег потеряли за последнее время?

– Понятно, что недополучил за год контракта, что надо было закрыть вопрос по той ситуации, в которой я оказался, но честно скажу: в этом плане абсолютно не переживаю.

Понятно, что я небедный человек и смогу прокормить свою семью. У моих близких сейчас все хорошо, это самое главное. Об остальном, повторюсь, даже не думал, – рассказал Кокорин.

С октября 2018 года по сентябрь 2019 года Кокорин находился в заключении.

Александр Кокорин: «В «Зените» в устной беседе дали понять, что предложат контракт. Я хотел видеть конкретные шаги»