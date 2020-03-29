Политик Кон-Бендит о кризисе: «Мбаппе завтра будет стоить 40 млн евро. Футболисты не начнут играть хуже, если им меньше платить»

Французский политик Даниэль Кон-Бендит, один из лидеров протестов в мае 1968 года, приведших к отставке президента Шарля де Голля, поделился мнением о том, какие изменения ждут футбол в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Завтра Мбаппе будет стоить в лучшем случае 35-40 миллионов евро, а не 200 млн. И кто сможет себе его позволить?

Мы придем к фактическому регулированию футбола. Более того, в дальнейшем необходимо будет ввести потолок зарплат.

Эта реорганизация затронет не только зарплаты футболистов, но и их имиджевые права, и публичную деятельность.

Нам необходимо разрушить систему менеджеров, тех, кто занимается бизнесом.

Чуть более трезвый взгляд, чуть более равные права – это будет хорошее начало.

Футболисты не начнут играть хуже, если им меньше платить», – считает Кон-Бендит.