Владелец «Брайтона» предложил ввести потолок зарплат в футболе

Владелец Тони Блум призвал ввести потолок зарплат для игроков в мировом футболе на фоне кризиса из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

По словам бизнесмена, эта мера позволит клубам избежать банкротства.

«Если это сработает, то потолок нужно ввести во всем мире, в Европе – обязательно, хотя сделать это будет крайне трудно.

Но если лиги придут к определенному соглашению и при этом, уверен, возникнут юридические вопросы, то, думаю, кое-что [в регламентах] нужно будет поменять.

В противном случае зарплаты игроков будут и дальше расти и станут неподъемными для клубов», – сказал Блум.

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