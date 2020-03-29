Шюррле уже не вернется в Москву из Германии (Bild)

Теги Спартак Боруссия Дортмунд премьер-лига Россия бундеслига Германия Андре Шюррле Футбол

Полузащитник Андре Шюррле, которого «Спартак» решил не выкупать у дортмундской «Боруссии», больше не вернется в Россию, сообщает Bild.

Немецкий игрок покинул Россию в связи с паузой в чемпионате, вызванной коронавирусом.

Сейчас он находится в Берлине вместе с женой и дочерью и восстанавливается после травмы голеностопа.

Таким образом, Шюррле уже вряд ли будет играть в этом сезоне даже в случае возобновления чемпионата России.

«Спартак» заплатил за аренду Шюррле 1 млн евро и мог выкупить чемпиона мира примерно за 7 млн.

Немец провел за «Спартак» 13 матчей в РПЛ, забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.

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