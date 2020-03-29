Экс-тренер «Атлетико» Агирре о Месси: «Он неудержим. Мы пробовали все: опекать его вдвоем, бить его»

Бывший главный тренер «Осасуны», «Атлетико» и сборной Мексики Хавьер Агирре, сейчас работающий в «Леганесе», рассказал, как он впервые увидел форварда «Барселоны» .

«В 2002 году мы должны были играть с «Севильей» на выезде, и я работал с командой в день матча.

Помощник подозвал меня. На соседнем поле играли молодежные команды «Севильи» и «Барселоны».

Парень сказал мне: «Взгляни на того малыша в «Барселоне».

У него были длинные волосы, он напоминал крысу. В нем было полтора метра роста или около того. Парень забил через 10 минут, и никто не мог его остановить, просто без шансов.

В следующем году встречалась с «Барселоной», и он был великолепен.

Остановить Месси очень сложно. Мы пробовали все варианты: опекать его поодиночке, опекать его вдвоем, бить его. Но этот парень неудержим», – сказал Агирре.

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