Геннадий Орлов: «Шюррле не потянул скорости РПЛ. По сути, это вариант Маркизио»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение не выкупать у «Боруссии» хавбека Андре Шюррле.

– Шюррле – по сути, вариант Маркизио. Безусловно, это футболисты с именем. Но в карете прошлого ехать нельзя. В спорте живут здесь и сейчас.

Не могу сказать, что немец в «Спартаке» играл без желания. Да и опыта ему не занимать. Но интенсивности не хватало. Приглашение Шюррле – это не очень удачный опыт, потерянные деньги...

– Можно ли списать невысокий КПД Шюррле в «Спартаке» на то, что у него был довольно длительный простой до приезда в Россию?

– Да нет. Он просто не потянул по игровым качествам. Ну что тут еще рассуждать? Его футбольный пик уже пройден. Спорт – жестокая штука. Ты играешь, пока есть силы, пока организм позволяет.

– С другой стороны, «Спартак» приглашал чемпиона мира еще и с точки зрения пиара.

– Все-таки на первом месте должен стоять результат. Хороший пиар – это приглашение Промеса, который стал ключевым футболистом. На Шюррле рассчитывали, создали такой ажиотаж, подняли шумиху... А король оказался голый.

– Но ведь вначале немец выдал несколько сильных матчей.

– Да. Только от него ждали гораздо большего. Не потянул, не смог. По спортивным показателям не подошел «Спартаку».

Таков нынешний уровень его мастерства. Да, голова у него на поле думает. Но ноги не поспевают. Оказался не готов к скоростям РПЛ, – сказал Орлов.