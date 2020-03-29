Геннадий Орлов: «В России нет звезд, на которых имеется спрос в Европе. Смысл уезжать ради понижения зарплаты?»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о влиянии пандемии коронавируса на трансферы в РПЛ.

– Из-за пандемии, серьезных финансовых потерь наши клубы вряд ли теперь будут приглашать игроков с именем?

– В Россию, как правило, едут за деньгами. Но видите, какая сейчас картина складывается. Я вам уже как-то говорил, что надо сделать ставку на своих воспитанников, нужно обучать тренеров. Давайте поднимать своих ребят. Это реально.

– Теперь, наверное, и в Европу наши футболисты не рискнут уезжать? Сводки о количестве смертей в Италии, Испании еще долго будут сидеть в головах...

– Мы любим говорить про спортивные амбиции и прогресс, но все равно чаще всего на первом месте у футболиста стоят деньги. Ему нужно сделать себе задел на будущее. Это первое.

Во-вторых, давайте признаем, что сейчас в России нет звезд, на которых имеется реальный спрос в Европе. Ни одной звезды по большому счету! Серьезные деньги нашим игрокам вряд ли кто-то там предложит. А какой смысл уезжать ради понижения зарплаты?

– Для саморазвития, чтобы попробовать свои силы на другом уровне.

– Не знаю... Молодым футболистам, действительно, еще можно рисковать. Но таких немного. Уже сложившиеся исполнители потеряют в деньгах. Да и риск огромный – заиграют ли они там? – высказался Орлов.