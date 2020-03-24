Орлов о Дзюбе в «Лацио»: «Вряд ли он уйдет. Артем продлил контракт с «Зенитом», по моим данным»

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал информацию об интересе «Лацио» к форварду Артему Дзюбе.

- Вроде бы хочет купить Дзюбу, и он даже может уйти туда свободным агентом.

– В принципе, у него заканчивается контракт, но, по моим данным, он контракт с «Зенитом» подписал. Пока это не было опубликовано официально. С контрактами всегда очень темная история.

Аршавин или Широков, кто-то сказал (Владислав Радимов – прим. Sports.ru), что если Дзюба не уйдет в «Лацио», то это будет последний шанс. Но я думаю, что вряд ли он уйдет.

Из-за коронавируса переходы останавливаются, будет больше обменов, чем продаж. Обменов. Это будет в ходу. Потому что где брать деньги на покупку? Это относится и к российским клубам, — сказал Орлов.