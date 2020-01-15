Трансфер Лаутаро для «Барсы» важнее, чем переход Неймара. На обоих не хватит денег

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес близок к переходу в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, трансфер в «Барсу» – это приоритет для Лаутаро, несмотря на то, что его зарплата в клубе будет умеренной.

Если игрок решит перейти в , то выберет «Барселону», а не «Реал». Однако каталонцы опасаются, что Лаутаро может перейти в английский чемпионат.

«Манчестер Сити» и «Челси» готовы сделать предложения о трансфере форварда. Несмотря на это, настроена оптимистично.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу считает, что команде нужен новый звездный игрок атаки. Приоритеты клуба – это нападающий «ПСЖ» и Лаутаро.

Сейчас приобретение Лаутаро для «Барсы» важнее, чем трансфер Неймара. В клубе считают, что для переходов обоих игроков не хватит денег. Преимущество аргентинца в том, что переговоры по его трансферу будут легче.

Переговоры с Мартинесом идут уже несколько месяцев. «Барса» считает, что решение самого игрока – это ключевой момент. Очевидно, что Лаутаро хочет сделать следующий шаг в карьере и готов покинуть Италию. Он хочет играть вместе с форвардом «Барсы» Лионелем Месси.

Переход в «Барсу», а не в «Реал» – это окончательное решение, и президент мадридского клуба знает об этом.

Финансовая сторона вопроса еще не обсуждалось, и кризис, связанный с коронавирусом, замедлил ход переговоров. Ясно, что Лаутаро хочет получить предложение, соразмерное его статусу. Отмечается, что март должен был стать ключевым месяцем для хода переговоров, однако коронавирус изменил ситуацию.

Представители Лаутаро общались с «Сити» и , и в «Барселоне» знают, что один из этих клубов сделал огромное предложение. Но Премьер-лига не является приоритетом для Лаутаро.

«Интер» проявит уважение к решению игрока, но не снизит требований. Фиксированная сумма выкупа Лаутаро в первые 15 дней июля – 111 млн евро.

«Барса» считает сумму завышенной и надеется сократить ее, включив в сделку игроков. Например, стать игроком «Интера» может хавбек «Барсы» Артуро Видаль.

В этом сезоне Лаутаро провел за «Интер» 22 матча, забил 11 мячей и отдал 4 голевых передач. Его полная статистика – здесь.