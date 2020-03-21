Мостовой о пропусках и очередях: «Стало только хуже. Провоцируем рассадник инфекции»

Бывший футболист Александр Мостовой поделился мнением о введении пропусков в Москве для передвижения по городу в период пандемии коронавируса.

«Массовая проверка людей в метро? Люди оформили пропуска, на работу всем надо ехать. Но все равно всех проверяют. Получается, стало только хуже.

Нужен какой-то другой вариант. Возможно, устраивать выборочные проверки. Если бы у человека не было пропуска, он бы в метро не спустился. А создавая скопление людей, мы провоцируем рассадник инфекции.

Я себе оформил пропуск до конца месяца по работе для машины. Но пока ей не пользовался, поэтому еще не проверяли. По своей работе я контактирую максимум с двумя людьми и не подвергаю никого опасности», – сказал Мостовой.

В России коронавирусом заразились 24,5 тысячи человек, умерли – 198, выздоровели – 1 986.

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