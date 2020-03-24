Уткин о баттле с Соловьевым: «Разумеется, я не рассчитывал, что он состоится»

Спортивный журналист высказался о конфликте с телеведущим Владимиром Соловьевым.

– Он называет вас психически больным человеком.

– Это не оскорбительно. Во-первых, мне 48 лет, и я действительно не очень внимательно слежу за здоровьем.

Во-вторых, совершенно точно оскорбляться можно от равного. В данном случае я не вижу ничего оскорбительного. Поскольку я давно работаю в публичном пространстве, меня оскорбить довольно сложно.

Уж если бы я оскорблялся, то точно не поднял бы тему Versus Battle. Я, разумеется, не рассчитывал, что это состоится.

– Почему вы назвали его именно «педерастической обезьяной»?

– А понравилось вам слово, да? У многих людей есть специальные присказки, которыми они пользуются по много раз на дню. Причем, в зависимости от тональности, это может быть сказано с намерением задеть, вызвать интерес или поощрить.

Это вот одно из моих специальных выражений, это хорошо знают люди, с которыми я близко общаюсь. Кто-то из них мог бы даже приревновать, но дело, конечно, в тоне, – сказал Уткин в интервью журналистке Алесе Бацман.

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Уткин снова ругается с Владимиром Соловьевым. Обвинения в продажности, предложение побатлиться, «у Васи нет чести»

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