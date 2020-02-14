«Уверен, Месси закончит карьеру в «Барсе». Сетьен считает, что конфликты в руководстве не повлияют на Лео

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен выразил уверенность в том, что форвард завершит карьеру в каталонском клубе.

О кризисе в руководстве «Барселоны»

«Такие вещи в больших клубах – это нормально. Печалит только то, что эти вещи попадают в медиа. Лучше было бы работать в более спокойной обстановке, но все так, как есть».

О будущем Месси

«Не думаю, что произошедшее может заставить такого игрока, как Месси, задуматься о том, оставаться ли в клубе. Я уверен, что он закончит карьеру на «Камп Ноу», – сказал Сетьен в интервью испанскому каналу TV3.

Напомним, срок действующего контракта Месси с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. На фоне ряда конфликтов в «Барсе» появлялась информация о том, что Месси может покинуть клуб.

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