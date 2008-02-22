Кике Сетьен: «Месси – лучший игрок мира, делает то, что другим не по силам. Он играет так 14-15 лет»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги матча 25-го тура Ла Лиги с (5:0).

«Мы ждали матч, когда все сложится наилучшим образом для нас, и дождались. В других играх у нас не получалось реализовывать моменты так же, как сегодня, несмотря на правильные действия.

Сегодня все получилось, и мы забили 3 гола еще до перерыва. Это нас успокоило и позволило думать о том, что ожидает нас дальше.

Месси играет так на протяжении 14 или 15 лет и продолжит в том же духе. Гарантированно.

Факт в том, что его присутствие всегда ощутимо. Если он не забивает, он отдает передачи. Вот почему он лучший игрок мира. Он делает то, что другим не по силам.

Брэйтуэйт сыграл очень хорошо. Думаю, это славный трансфер для нас.

Всегда есть в чем прибавить, но мы смотрим в ближайшее будущее с уверенностью. У нас много хороших игроков, они не утомлены. Команда в хорошем психологическом состоянии», – сообщил Сетьен.

Месси оформил 5-й покер в Ла Лиге и установил рекорд «Барселоны». У Роналду – 7, у Сарры – 8