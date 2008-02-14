Сетьен о нагрузке на Месси: «Лео опытен. Он понимает, что может сделать, а что – нет»

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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен не считает, что на форварда клуба Лионель Месси возлагают чрезмерную нагрузку.

«У Месси есть опыт, чтобы понимать, что он может сделать, а что – нет. Но, как и любому другому игроку, ему иногда нужно предоставлять некоторое время для отдыха.

Игроки «Барселоны» настолько привыкли играть в режиме среда-воскресенье-среда, что проблемы нет. Но мне пока рано оценивать, как это влияет на игроков», – сказал Сетьен.

Ранее сообщалось, что Месси несколько недель играет через боль, у него повреждение бедра, причем изменения в тренировках, произошедшие с приходом Кике Сетьена, оказали негативное влияние на дискомфорт, который Месси испытывал до этого.

Месси в нынешнем сезоне Ла Лиги провел 18 матчей, забив 14 голов и отдав 11 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

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