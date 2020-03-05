Александр Алиев: «В России нефтью и газом пользуются только в верхушке. На Украине нет ни нефти, ни газа, ни страны»

Экс-полузащитник киевского «Динамо» и Александр Алиев высказался о России и Украине.

- Где уровень футбола выше? В России или на Украине?

– Я никогда не скрывал, что российская лига была сильнее украинской. У нас «Шахтер», «Металлист», . За чемпионство боролось около 6 команд.

Но когда я вернулся в Россию, уровень был уже другой – чуть повыше. Сейчас же чемпионата Украины вообще нет. У нас очень много талантливых спортсменов, но спорта нет совсем.

Мое мнение: ваш президент Путин собрал всех олигархов и сделал в стране спорт. Да, воровать можно, но люди сделали для страны, чтобы спорт развивался. Хотя у нас тоже столько олигархов, а они деньги воруют и ничего для страны не делают. И для спорта в том числе.

- А если сравнивать уровень жизни между странами – где он выше?

– У меня был в России контракт, я получал деньги и не обращал на это внимания. Самое главное, чтобы мои родители жили хорошо. И это зависит от меня, они меня воспитали и дали дорогу в жизнь. Сейчас я должен их за это поблагодарить.

Если люди жалуются, значит, что уровень жизни низкий. А я об этом слышал как в России, так и на Украине.

В России есть нефть и газ, а этим не пользуются, потому что пользуются в верхушке. И верхушка, в отличие от остальных людей, живет хорошо. А у нас нет ни нефти, ни газа, ни страны, – заявил Алиев.

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