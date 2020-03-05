Венгер против Фергюсона – главный футбольный конфликт в XXI веке (FourFourTwo)

Сайт FourFourTwo составил рейтинг главных футбольных конфликтов в XXI веке.
На 44-м месте оказался конфликт «Манчестер Сити» и УЕФА из-за нарушений правил ФФП. На 42-е место сайт поставил противостояние агента Мино Райолы и «Манчестер Юнайтед», на 35-е – хавбека Поля Погба и тренера Жозе Моуринью в «МЮ».
На 30-м месте – вингер Гарет Бэйл против «Реала». 28-е место заняли фанаты АПЛ, недовольные работой ВАР в чемпионате Англии. На 22-м месте оказалось противостояние защитников Серхио Рамоса и Жерара Пике.
На 19-м месте – конфликт Джона Терри и Уэйна Бриджа, случившийся из-за того, что Терри изменил жене с девушкой Бриджа. На 14-е место FourFourTwo поставил конфликт Златана Ибрагимовича и Пепа Гвардиолы в «Барселоне».
В топ-10 дважды попали экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин и бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер.
Первая десятка выглядит так:
10. Карим Бензема и Дидье Дешам в сборной Франции
9. Арсен Венгер и Жозе Моуринью
8. «Ньюкасл» и президент клуба Майк Эшли
7. Рой Кин и Патрик Виейра
6. Лотар Маттеус и Штефан Эффенберг
5. Николя Анелька и Раймон Доменек в сборной Франции
4. Рой Кин и Мик Маккарти
3. Макси Лопес и Мауро Икарди
2. Зинедин Зидан и Марко Матерацци
1. Арсен Венгер и Алекс Фергюсон
Полностью с рейтингом можно ознакомиться здесь.
Фергюсон, Моуринью и замок на куртке. С кем Венгер воевал в Англии
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