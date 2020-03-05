Венгер против Фергюсона – главный футбольный конфликт в XXI веке (FourFourTwo)

Сайт FourFourTwo составил рейтинг главных футбольных конфликтов в XXI веке.

На 44-м месте оказался конфликт «Манчестер Сити» и УЕФА из-за нарушений правил ФФП. На 42-е место сайт поставил противостояние агента Мино Райолы и , на 35-е – хавбека Поля Погба и тренера Жозе Моуринью в «МЮ».

На 30-м месте – вингер Гарет Бэйл против . 28-е место заняли фанаты АПЛ, недовольные работой ВАР в чемпионате Англии. На 22-м месте оказалось противостояние защитников Серхио Рамоса и Жерара Пике.

На 19-м месте – конфликт Джона Терри и Уэйна Бриджа, случившийся из-за того, что Терри изменил жене с девушкой Бриджа. На 14-е место FourFourTwo поставил конфликт и Пепа Гвардиолы в «Барселоне».

В топ-10 дважды попали экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин и бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

Первая десятка выглядит так:

10. Карим Бензема и Дидье Дешам в сборной Франции

9. Арсен Венгер и Жозе Моуринью

8. «Ньюкасл» и президент клуба Майк Эшли

7. Рой Кин и Патрик Виейра

6. Лотар Маттеус и Штефан Эффенберг

5. Николя Анелька и Раймон Доменек в сборной Франции

4. Рой Кин и Мик Маккарти

3. Макси Лопес и Мауро Икарди

2. Зинедин Зидан и Марко Матерацци

1. Арсен Венгер и Алекс Фергюсон

Полностью с рейтингом можно ознакомиться здесь.

Фергюсон, Моуринью и замок на куртке. С кем Венгер воевал в Англии

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