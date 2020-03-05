Венгер против Фергюсона – главный футбольный конфликт в XXI веке (FourFourTwo)

Теги Карим Бензема Марко Матерацци Патрик Виейра Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Жозе Моуринью Джон Терри Уэйн Бридж Арсен Венгер Дидье Дешам Ньюкасл Николя Анелька Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Рамос Лотар Маттеус Штефан Эффенберг Жерар Пике Макси Лопес Сборная Франции по футболу Раймон Доменек УЕФА Арсенал рейтинги болельщики Зинедин Зидан Гарет Бэйл Пеп Гвардиола Мик Маккарти Мауро Икарди Майк Эшли Мино Райола Поль Погба видеоповторы агенты Футбол

Сайт FourFourTwo составил рейтинг главных футбольных конфликтов в XXI веке.

На 44-м месте оказался конфликт «Манчестер Сити» и УЕФА из-за нарушений правил ФФП. На 42-е место сайт поставил противостояние агента Мино Райолы и «Манчестер Юнайтед», на 35-е – хавбека Поля Погба и тренера Жозе Моуринью в «МЮ».

На 30-м месте – вингер Гарет Бэйл против «Реала». 28-е место заняли фанаты АПЛ, недовольные работой ВАР в чемпионате Англии. На 22-м месте оказалось противостояние защитников Серхио Рамоса и Жерара Пике.

На 19-м месте – конфликт Джона Терри и Уэйна Бриджа, случившийся из-за того, что Терри изменил жене с девушкой Бриджа. На 14-е место FourFourTwo поставил конфликт Златана Ибрагимовича и Пепа Гвардиолы в «Барселоне».

В топ-10 дважды попали экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин и бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

Первая десятка выглядит так:

10. Карим Бензема и Дидье Дешам в сборной Франции

9. Арсен Венгер и Жозе Моуринью

8. «Ньюкасл» и президент клуба Майк Эшли

7. Рой Кин и Патрик Виейра

6. Лотар Маттеус и Штефан Эффенберг

5. Николя Анелька и Раймон Доменек в сборной Франции

4. Рой Кин и Мик Маккарти

3. Макси Лопес и Мауро Икарди

2. Зинедин Зидан и Марко Матерацци

1. Арсен Венгер и Алекс Фергюсон

Полностью с рейтингом можно ознакомиться здесь.

Фергюсон, Моуринью и замок на куртке. С кем Венгер воевал в Англии

Мы разыгрываем PS4, GoPro и еще кучу призов в Fantasy. Одного победителя выберем рандомно!

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья