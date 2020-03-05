Канделаки о Собчак: «Ее наивный дилетантизм у серьезных людей вызывает вопросы. Она вдруг стала знакомиться с рейтингами»

Генеральный продюсер Тина Канделаки рассказала о падении рейтингов канала в связи с приостановкой спортивных событий из-за пандемии коронавируса в мире.

О рейтингах «Матч ТВ» во время пандемии

«Нравится слабоумие некоторых людей, которые решили, что все плохо только на «Матч ТВ».

Конечно, Лиги чемпионов нет, мы не можем показать ничего — начиная от российского футбола, заканчивая всеми правами, которые у нас были. Программы собственного производства составляют только 30%, мы продолжаем их показывать».

О нежелании отменять платную подписку на продукты «Матч ТВ»

«Мы занимаемся бизнесом, и чудес не бывает — если отменить подписку и дать людям возможность смотреть спорт бесплатно, то дальше мы никогда никого не вернем и должны забыть про платные каналы. При этом сомневаюсь, что западные коллеги снизят цены на права».

О ситуации с рекламой на ТВ

«Сейчас говорят, что реклама корректируется уже на 15%, а значит на самом деле эта цифра составит 30%. Бюджеты уже все корректируют на минус 20%.

Однако на «Матч ТВ» никогда не было дорогостоящих шоу и программ, поэтому мы восстановимся быстрее всех, как только вернется спорт».

О критике со стороны Ксении Собчак (о том, что передача о зарядке на детском канале «Карусель» стала самой рейтинговой спортивной программой, обойдя продукты «Матча» – прим.)

«Мне нравится, что наивный дилетантизм Собчак, которая вдруг стала знакомиться с рейтингами, у серьезных людей вызывает вопросы.

Телевидение существует не одним взятым каналом, а комплексно. Стоимость программ снизится, как и гонорары телеведущих, которые исчисляются десятками тысяч долларов».

О киберспорте на «Матч ТВ»

«Мы очень активно взаимодействуем и были первыми, кто начал показывать киберспорт. Однако там тоже не дураки, а финансово ориентированные люди.

Они понимают, что на фоне пандемии киберспорт получил второе дыхание, и хотят на этом заработать», — сказала Канделаки.

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