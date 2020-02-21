Тина Канделаки: «Все так активно предрекают смерть «Матч ТВ», словно нет более серьезной проблемы»

Генеральный продюсер Тина Канделаки рассказала, как канал справляется со сложностями в условиях пандемии коронавируса.

– Что происходит с «Матч ТВ»?

– Поразила радостная реакция коллег, которая еще раз доказывает, что у нас на телевидении и вообще в индустрии очень не хватает профессиональной критики, профессиональных журналистов, которые пишут про телевидение.

И всякий бред реально становится новостью, которую кто-то всерьез начинает обсуждать. Писали, что рейтинги «Матча» упали, они очевидно упали, потому что нет спорта. Отмена всех спортивных мероприятий в мире не могла не отразится на сетке канала.

Выживет ли спортивное телевидение? Конечно, потому что выживет сам спорт. Как только все восстановится, восстановится и спорт. Это касается любого спортивного телевидения, включая наше. Точно также страдают все спортивные каналы в мире.

– Как долго на программах вокруг спорта и белорусском футболе «Матч» сможет жить?

– Очень долго. Поверь мне. Есть несколько аспектов. Например, некоторые телеканалы очень радуются, что у них увеличилась аудитория. Но они же не рассказывают что рекламные бюджеты-то у них сокращаются на глазах, потому что рекламодатель снимает бюджет в силу того, что бизнес испытывает проблемы.

– Но у вас-то тоже все спонсоры...

– Букмекеры. У нас всегда были основные спонсоры букмекеры, поэтому как только все восстановится, букмекеры обратно сядут на своего коня.

Поэтому мы не зависим от очень многих рекламодателей, которые являются корневыми для федеральных каналов. Я не оправдываюсь. Все так много и так активно предрекают смерть телеканалу «Матч ТВ», словно никакой более серьезной проблемы нет.

– Вынуждены ли вы проводить реструктуризацию – сокращать проекты, увольнять людей – или пока можете без этого?

– У нас, в отличие от больших каналов, никогда не было супердорогих программ.

– У вас самое дорогое – трансляции.

– Конечно. 70% вещания канала – трансляции и права. И это отдельная чашка чая. А производство программ, про которое я говорила, самое недорогое производство на отечественном телевидении.

Я все думаю, те коллеги, которые все время разжигают, они за себя не переживают? Их гонорары уже по логике должны структурироваться.

Например, на люди работают. У них бывают гонорары миллион рублей, два, три. У звезд – от десяти тысяч долларов.

Я когда работала на ТВ ведущей, у меня был гонорар 10 тысяч долларов за эфир. А после меня гонорары выросли в разы – и у моих заклятых друзей потом они стали больше, – рассказала Канделаки в прямом эфире инстаграма Елены Афанасьевой.

«Вы сможете все забрать, все изгадить и все засрать, а насладиться – нет». Уткин ответил Тине стихами Быкова и послал Дзюбу на ###

У «Матч ТВ» скоро будет новый босс. Он работал в журнале «Семейный доктор», блокировал телеграм и отрицал цензуру