Алиев о Путине: «Как к нему относиться, если он 20 лет президент? Пускай делает все для россиян, для стариков»

Бывший полузащитник «Локомотива» и киевского Александр Алиев оценил работу Владимира Путина на посту президента России.

– Вы родились в Хабаровске и долго играли в России. Следите за тем, что происходит в стране?

– Иногда смотрю новости. Плюс у меня родители живут в Курске. Могу спросить у них, как дела. Но мой отец и я мало говорим про политику.

– Как относитесь к Путину?

– Как к нему относиться, если он уже 20 лет президент? Очевидно, как люди голосуют… Пускай Путин делает все для россиян, для стариков, чтобы они жили нормально. Но еще раз, мы все прекрасно понимаем, что везде все воруют.

Что мне нравится в Путине – так это то, что в России есть спорт. Развиты все виды. А на Украине этого нет. Был футбол, и то его убили и загубили.

– У вас ведь есть российский паспорт – сходите на голосование за поправки в Конституцию.

– Слышал, что могут аннулировать сроки правления Путина. Захватил, как говорится, власть. Я не разбираюсь в политике, но могу сказать точно, чего хочу – порядка в стране. А голосовать за поправки я не имею права. Да, паспорт есть, но я его просто восстановил для того, чтобы в не считаться иностранцем. А на голосования, повторюсь, я не хожу.

– Теперь чувствуете себя больше украинцем или русским?

– Я родился в Хабаровске и очень люблю этот город. 12 лет там прожил. Но на Украине я уже 20 лет. Поэтому я больше украинец, – сказал Алиев.

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