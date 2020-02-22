Виктор Гусев: «Дзюба выбрал роль посла футбола. Она правильная»

Комментатор Виктор Гусев поделился мнением о трансформации форварда Артема Дзюбы.

— Дзюба активен в медиа-пространстве, все воюет с кем-то. А вам, кстати, никогда не хотелось таким образом привлечь к себе внимание? Или старая школа и хайп несовместимы?

— Да я исторически не человек социальных сетей. Но даже сейчас, если вы заметили, я в своих соцсетях редко пишу о футболе. Не хочу на отдыхе говорить о работе.

Выкладываю свои любимые диски, концерты, разговариваю с людьми о музыке. А снова о футболе это получается как в том анекдоте — «проститутки приехали на пляж».

— Не знаю такого анекдота, поищу.

— Проехали! А что касается Дзюбы, то он мне нравится. На моих глазах он превратился из просто бомбардира в организатора игры. Великолепно пасующий игрок, у него много достоинств.

И что важно: сделав важное дело на чемпионате мира, он выбрал себе правильную роль. Роль посла футбола.

Это приятно. Когда игрок не просто бегает, но и уверенно чувствует себя в другой ипостаси. Может, эта его уверенность кому-то не нравится. Плюс он сам по себе резкий парень.

— Может ли стать Дзюба хорошим комментатором?

— Скорее — сокомментатором. Почему нет? – сказал Гусев.