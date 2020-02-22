Слуцкий о Дзюбе и Уткине: «Артем втянулся на то поле, где выиграть у Васи не может ни один человек в мире»

Теги Рубин Артем Дзюба Евгений Савин Леонид Слуцкий Василий Уткин премьер-лига Россия Футбол

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о конфликте между Василием Уткиным и форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой

– Ты дружишь с Артемом и к Васе нормальном относишься. Кто прав, кто виноват? Тезисно, коротко.

– Это не моя война. Поэтому они, скажем, так... Вася вообще так развлекается, и это его поле деятельности.

Он смог втянуть Артема, или Артем втянулся, на то поле, на котором выиграть у Васи не может ни один человек в мире.

– Что должно случиться, чтобы ты меня публично послал на ###?

– Если наш разговор затянется, в принципе, я это сделаю (смеется), – сказал Слуцкий в интервью Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава». 

Василий Уткин: «Дзюба, иди на ###»

Артем Дзюба: «Рассказывали, что Ткаченко помогает Уткину. Тот делает вбросы, а этот некрасиво себя ведет»

На время карантина Слуцкий уехал худеть в специальную клинику. Он проводит там каждое межсезонье

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