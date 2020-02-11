Федун о потерях из-за приостановки РПЛ: «У «Спартака» месячная выручка примерно полмиллиарда, вот считайте»

Владелец Леонид Федун оценил потери клуба из-за приостановки РПЛ, вызванной пандемией коронавируса.

«Много [клуб недополучает], если у нас, условно говоря, месячная выручка составляет примерно полмиллиарда [рублей], вот считайте.

Надо просто определиться, когда все-таки закончится карантин. Если мы видим, что это больше двух месяцев, то надо закрывать чемпионат и пытаться договариваться с футболистами по контрактам», – сказал Федун.

Ранее игроки красно-белых согласились на сокращение апрельской зарплаты на 40 процентов.

Некоторые клубы РПЛ – за обнуление сезона. Это тотально неграмотно, и сама лига нацелена на доигровку летом