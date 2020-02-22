Леонид Слуцкий: «Неприятно удивил уровень судейства в РПЛ. ВАР есть, но арбитры нашли обход»

Главный тренер Леонид Слуцкий поделился мнением о судействе в РПЛ.

«Меня опять неприятно удивил уровень судейства. Я думал, что как бы многое поменялось, ВАР работает на каждой игре...

Но, когда из трех матчей в двух мы получали ранние удаления за две желтые карточки – тут ВАР никак не поможет. Судьи нашли обход.

У меня тоже есть здесь сомнения, вопросы. Я никого ни в чем не обвиняю, на мой взгляд, что эти желтые карточки были очень спорные», – сказал Слуцкий в интервью Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава».

На время карантина Слуцкий уехал худеть в специальную клинику. Он проводит там каждое межсезонье