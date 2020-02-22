Леонид Слуцкий: «Головин может перейти в европейский топ в любой момент. В просто клуб АПЛ – ему неинтересно»

Главный тренер Леонид Слуцкий поделился мнением о европейских перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина.

– Головин стал самым прогрессирующим игроком во Франции. Обошел даже Мбаппе. Я тебя поздравляю. Когда Голова перейдет в большой европейский топ?

– Он может перейти в большой европейский топ в любой момент.

Учитывая, что начал подниматься, и он там самый прогрессирующий игрок, стабильно играет, один из ведущих игроков в клубе, то летним трансферным окном, если оно будет нормальным, уже можно было бы пользоваться для перехода.

– О чем ты в последний раз разговаривал с Головой?

– С ним сейчас можно говорить на любую тему. Он очень прибавил в плане и коммуникационном, и тем, которые его интересуют.

Обсуждаем какие-то сериалы, текущие моменты. Он мне рассказывает, как в этот Counter-Strike играть, потому что, когда я с ним разговариваю, все время параллельно звук клавиш слышу.

– А он в Контру или Доту?

– В Доту.

– Он же у тебя играл в эту Доту, когда ты спал 84 часа, а он продолжал играть.

– Но основная часть – это футбол. Как правило, я смотрю его матчи, и после мы созваниваемся. Я делюсь своими впечатлениями, он говорит, какая была установка.

– Предложение от «Челси» у него было. Во Франции безоговорочный лидер «ПСЖ». Голова ближе к «Челси» или «ПСЖ»?

– Думаю, они ближе к французской лиге, потому что легче наблюдать. И «ПСЖ настолько доминирует на французском рынке, поэтому, если они захотят, они просто смогут быстрее этот трансфер произвести.

Кстати, вот тебе инсайд. В последний раз, когда мы разговаривали, он сказал, что не хочет переходить в команды, которые не ставят перед собой серьезных турнирных задач.

То есть просто перейти в условно клуб АПЛ ему было бы неинтересно. Это точно будет клуб, который в своей лиге борется за самые высокие места, – рассказал Слуцкий в интервью блогеру Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава».

В этом сезоне Головин провел за «Монако» 25 матчей в Лиге 1, забил 3 мяча и сделал 4 голевых передачи. Полную статистику россиянина можно найти здесь.