Леонид Слуцкий: «Головин может перейти в европейский топ в любой момент. В просто клуб АПЛ – ему неинтересно»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о европейских перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина.
– Головин стал самым прогрессирующим игроком во Франции. Обошел даже Мбаппе. Я тебя поздравляю. Когда Голова перейдет в большой европейский топ?
– Он может перейти в большой европейский топ в любой момент.
Учитывая, что «Монако» начал подниматься, и он там самый прогрессирующий игрок, стабильно играет, один из ведущих игроков в клубе, то летним трансферным окном, если оно будет нормальным, уже можно было бы пользоваться для перехода.
– О чем ты в последний раз разговаривал с Головой?
– С ним сейчас можно говорить на любую тему. Он очень прибавил в плане и коммуникационном, и тем, которые его интересуют.
Обсуждаем какие-то сериалы, текущие моменты. Он мне рассказывает, как в этот Counter-Strike играть, потому что, когда я с ним разговариваю, все время параллельно звук клавиш слышу.
– А он в Контру или Доту?
– В Доту.
– Он же у тебя играл в эту Доту, когда ты спал 84 часа, а он продолжал играть.
– Но основная часть – это футбол. Как правило, я смотрю его матчи, и после мы созваниваемся. Я делюсь своими впечатлениями, он говорит, какая была установка.
– Предложение от «Челси» у него было. Во Франции безоговорочный лидер «ПСЖ». Голова ближе к «Челси» или «ПСЖ»?
– Думаю, они ближе к французской лиге, потому что легче наблюдать. И «ПСЖ настолько доминирует на французском рынке, поэтому, если они захотят, они просто смогут быстрее этот трансфер произвести.
Кстати, вот тебе инсайд. В последний раз, когда мы разговаривали, он сказал, что не хочет переходить в команды, которые не ставят перед собой серьезных турнирных задач.
То есть просто перейти в условно клуб АПЛ ему было бы неинтересно. Это точно будет клуб, который в своей лиге борется за самые высокие места, – рассказал Слуцкий в интервью блогеру Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава».
В этом сезоне Головин провел за «Монако» 25 матчей в Лиге 1, забил 3 мяча и сделал 4 голевых передачи. Полную статистику россиянина можно найти здесь.