Леонид Слуцкий: «Эдегор готов играть за «Реал». Мартин словно робот, большой профессионал»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о хавбеке Мартине Эдегоре, который выступает в аренде за «Сосьедад».

Российский специалист тренировал норвежца в «Витессе» в сезоне-2018/19.

«Я уверен, что Мартин готов играть в «Реале» уже сегодня. Он не станет, а уже является футболистом самого высокого уровня. Мартин способен бороться за место в любой команде мира. Если «Реал» предоставит ему такую ​​возможность, он будет играть.

Когда я увидел, как Мартин играет на «Сантьяго Бернабеу», был абсолютно уверен, что у него есть качества выступать за «Мадрид». Он универсален и [может сыграть] практически на любой позиции линии атаки. Схема для него не проблема. Без разницы – 4-4-2 или 4-4-3. Однако ему не хватает стартовой скорости, например, как у Мбаппе.

Он очень силен психологически. Обладает большой уверенностью в себе. Мартин может играть стабильно в течение длительного времени. Он большой профессионал, по несколько часов в день работает в тренажерном зале и правильно питается.

Он гиперпрофессионален. Почти как робот. Мартин показал высокий уровень профессионализма, один из самых высоких из тех, что я видел за всю жизнь.

То, что он так играет в , меня не удивляет, поскольку в прошлом году он уже играл со мной на высоком уровне в Нидерландах», – заявил Слуцкий.