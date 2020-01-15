«Реал» откажется от покупки Погба в связи с игрой Вальверде и Эдегора в этом сезоне (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Флорентино Перес Поль Погба Мартин Эдегор Федерико Вальверде Футбол

«Реал», вероятно, откажется от приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство клуба сомневается в рациональности трансфера 26-летнего француза в связи с убедительными выступлениями в этом сезоне хавбека Федерико Вальверде, а также полузащитника Мартина Эдегора, играющего на правах аренды за «Реал Сосьедад».

В «Реале» считают, что уругваец и норвежец – два лучших молодых полузащитника мира, которые во многом выполняют на поле схожие с Погба функции. 

Президент клуба Флорентино Перес полагает, что когда Эдегор и Вальверде будут в одной команде, решение не тратить большие деньги на трансфер француза станет еще очевиднее.

Напомним, что на трансфере Погба ранее настаивал тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Сообщалось, что сам Погба хочет остаться в «МЮ», а  его зарплата может вырасти до 400 тысяч фунтов в неделю.

У Райолы с «МЮ» жесткие отношения: ругался с Фергюсоном и Моуринью из-за Погба, требует от клуба усиления и защищает Вудворда

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья