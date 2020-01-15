«Реал» откажется от покупки Погба в связи с игрой Вальверде и Эдегора в этом сезоне (Daily Mail)

«Реал», вероятно, откажется от приобретения полузащитника Поля Погба в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство клуба сомневается в рациональности трансфера 26-летнего француза в связи с убедительными выступлениями в этом сезоне хавбека Федерико Вальверде, а также полузащитника Мартина Эдегора, играющего на правах аренды за «Реал Сосьедад».

В «Реале» считают, что уругваец и норвежец – два лучших молодых полузащитника мира, которые во многом выполняют на поле схожие с Погба функции.

Президент клуба Флорентино Перес полагает, что когда Эдегор и Вальверде будут в одной команде, решение не тратить большие деньги на трансфер француза станет еще очевиднее.

Напомним, что на трансфере Погба ранее настаивал тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Сообщалось, что сам Погба хочет остаться в «МЮ», а его зарплата может вырасти до 400 тысяч фунтов в неделю.

У Райолы с «МЮ» жесткие отношения: ругался с Фергюсоном и Моуринью из-за Погба, требует от клуба усиления и защищает Вудворда