Слуцкий о лимите: «Дзюба конкурирует с Заболотным вместо Рондона. А потом на матчах сборных там – Рондон, здесь – Дзюба»

Главный тренер Леонид Слуцкий поделился мнением о лимите на легионеров в Тинькофф РПЛ.

– Ваше отношение к лимиту на легионеров?

– Я много раз высказывался на эту тему. Я за конкуренцию. Если ситуация 50 на 50 и вопрос между легионером и не легионером, то ты всегда отдашь предпочтение россиянину или воспитаннику клуба. Но если ситуация 60 на 40 в пользу иностранца, то должен играть иностранец. Это спорт.

– Есть мнение, что из-за легионеров в России мы не развиваем молодых игроков.

– Мы не развиваем своих, потому что мы не развиваем. Условный наоборот помогает развитию своих, поверьте мне. Домингес сделал для развития российских игроков «Рубина» больше, чем многие детско-спортивные школы.

Потому что когда ты тренируешься и играешь с футболистами высочайшего уровня, то ты быстрее растешь.

Например, смог выйти на новый уровень и заиграть в «Зените» и Лиге чемпионов, потому что он играл с Эдегором целый сезон. И тот его тащил на своих плечах. Понятно, что тут и Караваев молодец, но он реально сделал для Караваева больше, чем все футбольные школы вместе взятые.

– В наш футбол вкладываются деньги государства. И логично, что оно устанавливает правила: не более стольких-то иностранцев.

– Тогда можно вообще сделать закрытую лигу.

– Может быть, ужесточить лимит?

– Зачем?

– Чтобы свои развивались, сборная развивалась.

– А как она будет развиваться? Вот представим: сегодня Рондон уезжает из «Зенита», потому что ему говорят, что должен играть Дзюба. Вместо того, чтобы быть с Рондоном, Артем конкурирует с условным Заболотным.

А потом, когда мы выходим на матчи сборных, там – Рондон, а здесь Дзюба. И никто не скажет Дзюбе: «Российский паспорт? Забивай!» – сказал Слуцкий.