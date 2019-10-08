«Понижение зарплат – долг любого спортсмена. Депутаты тоже пойдут на это». Газзаев о словах Семина

Экс-тренер ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался относительно слов главного тренера Юрия Семина о зарплатах игроков.

«Сейчас весь профессиональный спорт во всем мире идет на понижение зарплат в связи с пандемией коронавируса.

Это касается футболистов, хоккеистов, баскетболистов и многих других. Мы все должны помочь врачам и остальным, кто борется с этой угрозой. Сейчас это долг любого спортсмена.

Кстати, у депутатов не миллионные контракты, в отличие от футболистов. Но я уверен, что и депутаты, и чиновники пойдут на этот шаг.

Все должны внести вклад. Это гражданский долг любого человека перед такой страшной угрозой», – сказал Газзаев.

Семин о зарплатах: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, многие – из маленьких городов. Их семьи зависят от них»