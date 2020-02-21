Уткин – «Локомотиву»: «Вы, ребята, обалдели. Пока не запомнились жлобами, одумайтесь»

Журналист Василий Уткин высказался относительно слов главного тренера Юрия Семина о зарплатах игроков.

«Что-то вы, ребята, обалдели. Как-то не так, не с правильной стороны к футболистам «Локомотив» зашел. Нет, ну ты подумай. И Юрий Палыч письмо пишет. С узнаваемой стилистикой...

Нет, дорогие мои. Тут если вы считаете, под каким углом вошли и с того ли слова начали... Отказ от сокращения зарплаты сейчас – это нормальное жлобство. Это незащищаемая позиция, ребята.

Вас никогда не поймет ни один человек, который когда-либо платил зарплату другому. Пока вы не запомнились нам навсегда вместо кумиров и хороших ребят жлобами, задумайтесь. И одумайтесь.

Потому что ваша позиция незащищаема. А все, что запомнится сейчас – запомнится навсегда. Даже если с вами говорили по-хамски или даже по-идиотски. Это все потом. Уж точно не хамее с вами разговаривали, чем равнодушный президент со страной.

Surrender (сдавайтесь – прим. Sports.ru), ребята», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Семин о зарплатах: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, многие – из маленьких городов. Их семьи зависят от них»

Юрий Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»