«Легко рассуждать, сидя на деньгах корпорации, которая зарабатывает на населении». Депутат Лебедев о словах Семина

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал заявление тренера Юрия Семина по поводу сокращения зарплат футболистов.

«Снижение зарплат — решение каждого клуба. Все, конечно, зависит от отношений с игроками, финансового положения.

«Краснодар» вот вообще не пошел на такой шаг, а многие наши топ-клубы пошли, последовав примеру «Барселоны», которая очень серьезно снизила зарплаты.

Понятно, что заработок зависит от многих факторов. Сейчас игр нет, где клубам зарабатывать? Мы видим, что даже государственные бюджеты не справляются, клубы исчезают с футбольной карты.

Но я не вижу смысла сопротивляться игрокам, если их просят понизиться по зарплате. Никто не говорит о нулевой ставке оплаты, это временное сокращение — максимум на два месяца.

На мой взгляд, ссылаться на то, что у футболистов семья, — неправильно. У игроков не такие смешные зарплаты. В Госдуме вопрос о сокращении зарплат депутатов был поставлен на повестку.

Когда ты сидишь на деньгах крупной корпорации, которая зарабатывает деньги на нашем населении, рассуждать о ком-то другом легко.

«Барселона» вот зарабатывает сама. Европейские спортсмены уже давно сделали пожертвования на борьбу с коронавирусом. Я не слышал, чтобы кто-то из наших великих спортсменов пожертвовал хоть копейку.

Как только затронули вопрос о том, чтобы затянуть пояса, все начали возмущаться», — сказал Лебедев.

Юрий Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»

Семин о зарплатах: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, многие – из маленьких городов. Их семьи зависят от них»