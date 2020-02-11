Александер Чеферин: «Не вижу сценария, при котором «Ливерпуль» не станет чемпионом»

Президент УЕФА высказался о ситуации с вручением титула чемпиона английской Премьер-лиги, которую приостановили из-за коронавируса.

– находится в особенном положении, даже если вы с учетом своей должности можете так не думать. «Красные» ждут титул 30 лет, они очень близки к нему, и, конечно, фанатам особенно интересно, смогут ли они выиграть титул.

– Я не вижу сценария, при котором «Ливерпуль» остается без титула. Если АПЛ будет возобновлена, то они почти наверняка выиграют чемпионат. Теоретически еще не все решено, но фактически «Ливерпуль» находится на грани чемпионства.

Еще раз, конечно, я не вижу сценария, в котором «Ливерпуль» не станет чемпионом. Понимаю, что фанаты будут разочарованы, если это произойдет при пустых трибунах или даже в офисах на переговорах, но я верю, что они так или иначе получат титул, – заявил Чеферин.

Александер Чеферин: «Уверен, что лиги доиграют. Если нет, то все равно было бы уместно объявить чемпионов»