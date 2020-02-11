Роман Широков: «Дзюба догонит Кержакова в сборной, если и дальше будут какие-то Мальты. Но Александр сильнее»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков сравнил форварда Артема Дзюбу с экс-нападающим национальной команды .

– Вы с Дзюбой какое-то время находились в «Спартаке» при Якине. Было видно, что он в один момент может так сильно прибавить?

– А как это возможно определить?

– Вы же видите по потенциалу, а в какие-то времена его Капелло даже в сборную не брал из «Ростова» того же.

– Слушайте, я бы не сказал, что у Артема какой-то прогресс сумасшедший. Это его уровень, хороший уровень. Он системный продукт, подготовки системы СССР. Достаточно разносторонний футболист, мало того что высокий, так еще и координированный.

Если вы посмотрите на наших нынешних футболистов, то ужаснетесь от их координации. Дзюба – технично-координированный. Потом в «Спартаке» прививают все-таки культуру паса. Он умеет вовремя открыться и вовремя отдать.

Просто пришел момент, когда ушли футболисты, которые на тот момент были сильнее его. Других нет, и он сейчас один из лучших. Ну и в России он лучший, если не считать легионеров каких-то.

– А сильнее него кто? Кержаков?

– Конечно. Если он играл, значит, сильнее был. Не в обиду Артему, но Кержаков сильнее как нападающий. По мячам посчитайте, кто сколько забил.

– Ну, Дзюба скоро догонит его. У Кержакова – 203, у Дзюбы – 146, это если не брать сборную.

– Ну, в сборной точно догонит, если нам и дальше будут попадаться какие-то Мальты, Сан-Марино и так далее. Ну а то, что он игрок уровня сборной той, когда мы играли, – это да.

Но Артем тогда больше выходил бы на замену и создавал конкуренцию. На тот момент и Погребняк, и Павлюченко, и Кержаков были сильнее его.

Но когда пришел момент, когда Артем внутренне себя как-то почувствовал более уверенно, когда попал в свою команду, то начал забивать много мячей. А харизма и желание быть первым у него всегда присутствовали, – сказал Широков.

Кержаков забил 30 голов за сборную в 91 матче, Дзюба – 24 мяча в 42 играх.