6 игроков «Ливерпуля» и де Брюйне попали в сборную сезона АПЛ по версии Sky Sports

Английское медиа Sky Sports составило символическую сборную лучших игроков сезона АПЛ.
В состав команды вошли 6 игроков «Ливерпуля», по 2 футболиста из «Лестера» и «Шеффилд Юнайтед» и один из «Манчестер Сити».
Вратарь: Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»);
Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – «Ливерпуль»), Джек О’Коннелл («Шеффилд Юнайтед»);
Полузащитники: Уилфред Ндиди («Лестер»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
Нападающие: Садьо Мане, Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер»).
Мане – лучший игрок сезона АПЛ, Адама Траоре – лучший молодой футболист, «Тоттенхэм» – худшая команда (The Guardian)
Де Брюйне возглавил рейтинг лучших игроков сезона АПЛ, Хендерсон – 2-й, в топ-10 пять футболистов «Ливерпуля» (The Telegraph)