Кака: «Месси – гений, чистый талант. Роналду – машина, он всегда хочет быть лучшим»

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Экс-хавбек «Реала» и «Милана» Кака выбрал между форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Я играл с Криштиану, и он невероятен, но я выберу Месси. Это гений, чистый талант. То, как он играет, – это поразительно.

Криштиану – это машина. Не только с точки зрения его силы, мощи и скорости – он силен ментально. Он всегда хочет побеждать и играть, быть лучшим. Для меня это самое невероятное из того, что в нем есть.

Они точно войдут в топ-5 спортсменов в истории мирового спорта. Нам повезло видеть игру каждого из них», – сказал Кака в прямом эфире в инстаграме ФИФА.

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