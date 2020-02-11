Кака: «Месси – гений, чистый талант. Роналду – машина, он всегда хочет быть лучшим»

Экс-хавбек «Реала» и «Милана» Кака выбрал между форвардом «Барселоны» и нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Я играл с Криштиану, и он невероятен, но я выберу Месси. Это гений, чистый талант. То, как он играет, – это поразительно.

Криштиану – это машина. Не только с точки зрения его силы, мощи и скорости – он силен ментально. Он всегда хочет побеждать и играть, быть лучшим. Для меня это самое невероятное из того, что в нем есть.

Они точно войдут в топ-5 спортсменов в истории мирового спорта. Нам повезло видеть игру каждого из них», – сказал Кака в прямом эфире в инстаграме ФИФА.