Хави: «Месси – лучший футболист мира, Пике – лучший центральный защитник»

Экс-капитан «Барселоны» Хави, возглавляющий катарский , назвал команду мечты.

– Каким видите состав мечты в «Барсе»?

– Большая часть состава невероятна, начиная с вратаря [Марка-Андре тер Стегена], которого я считаю лучшим в мире.

Жорди Альба – лучший левый защитник мира, Пике – лучший центральный защитник в мире, Бускетс – лучший опорник мира, Месси – лучший футболист в мире.

Еще есть Суарес, де Йонг и , которые могут провести еще 10 лет в «Барсе». База очень хорошая.

На фланг я бы подписал игрока типа Неймара – не сомневаюсь, что в контексте футбола это был бы замечательный трансфер.

В «Барсе» все в хорошо в центре, но не хватает вингеров, как в «Баварии». Не нужно много: Джейдон Санчо, Серж Гнабри, – сказал Хави.

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