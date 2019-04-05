Пашков об «Адмирале»: «Хоккей в России – это еще и политика. Потеря КХЛ Дальнего Востока – удар по всей стране»

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о ситуации в после решения правительства Приморского края о снятии со следующего сезона.

– Были ли у КХЛ ресурсы взять ситуацию с «Адмиралом» под контроль и помочь клубу?

– В свое время НХЛ такое удавалось, когда североамериканская лига в трудные времена помогла финансами и подставила плечо, если не ошибаюсь, клубу из Аризоны. Также некоторые проблемные клубы НХЛ перевозила в другие города.

Понятно, что у КХЛ совсем другие возможности, но вариант с переездом «Адмирала», например, в Красноярск, где хорошая инфраструктура, можно было бы рассмотреть. Существуют и другие варианты поддержки. Например, заранее войти в контакт с руководством региона и клуба, предложить им какой-то кризисный план, может, сделать какие-то исключения.

– Ваш прогноз на развитие ситуации с «Адмиралом»?

– У меня есть надежда, что Владивосток все же начнет возвращение к здравому смыслу. Шесть-семь лет назад клуб создавался с нуля, на его развитие были выделены большие деньги и в целом этот проект состоялся. Какой смысл его останавливать на середине пути?

В то же время меня беспокоит то, что как только в стране намечается какой-то кризис, на местах начинают принимать спорные решения в стиле «кто в лес, кто по дрова». Дальний Восток – это стратегический регион России, который с хоккейной точки зрения доказал свою необходимость для миллионов болельщиков. И потеря такого региона будет ударом по всей лиге и по всей стране.

Не нужно забывать, что хоккей в России – это еще и политика. Может быть, для КХЛ наступили не лучшие времена, но именно эта лига объединяет огромное пространство с Запада до Востока и вне всяких сомнений выполняет очень важную роль.

– Что конкретно посоветуете КХЛ?

– В нынешней ситуации КХЛ необходимо действовать на опережение – наверное, вместе с ФХР, которая тоже отвечает за развитие нашего вида спорта и у которой тоже есть мощные ресурсы. Работать в регионах с губернаторами, находить компромиссы, не позволять разрывать лигу на куски – вот сейчас главная задача КХЛ. Когда кризис завершится, тот же «Адмирал» еще успеет пересмотреть свое решение, – сказал Пашков.